Северяне отремонтировали пищеблок в школе села Петровка Приморского района

В селе Петровка Запорожской области завершены работы по ремонту помещений и кровли здания пищеблока местной школы. На объекте трудились строители из Кольского Заполярья.

В помещениях пищеблока была обновлена внутренняя отделка, а также полностью заменена кровля здания.

Как отмечает региональное Министерство строительства, северяне выполнили ремонт школы в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и администрацией подшефного района.

В учреждении отметили, что теперь им будет удобнее поддерживать нужный уровень гигиены и безопасности во время приготовления блюд, а школьники смогут обедать в комфортных условиях.

Напомним, ранее специалисты из Мурманской области завершили ремонт школы №2 в Приморске Запорожской области. Там был преображён актовый зал, санузлы, столовая и холл, кровля, модернизирована отопительная система, электропроводка, канализация и водопровод.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/