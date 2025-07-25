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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.25 09:20

Северяне передали около 5 тонн гуманитарной помощи участникам СВО и жителям приграничных территорий

Сбор помощи идёт в штабе общественной поддержки и отделениях партии «Единая Россия» Мурманской области.

Около 5 тонн продуктов питания длительного хранения собрали неравнодушные жители нашего региона в рамках гуманитарной акции «ЕР» «Север помогает». Очередная партия гуманитарной помощи будет направлена военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также жителям приграничных территорий.

Как подчеркнула руководитель регионального исполкома «Единой России» Елена Сидорова, сбор помощи организован на постоянной основе в штабе общественной поддержки «Единой России» в Мурманске и местных отделениях партии.

«С первых дней акции мы видим живой отклик от северян. Люди приходят целыми семьями – приносят продукты и всё необходимое, вяжут тёплые вещи, плетут маскировочные сети, изготавливают сухой душ. Это искреннее проявление заботы, поддержки и единства. Наши защитники чувствуют, что они не одни, и это придаёт им силы», – подчеркнула руководитель исполкома.

 

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/severyane-peredali-okolo-5-tonn-gumanitarnoj-pomoshi-uchastnikam-svo-i-zhitelyam-prigranichnyh-territorij

 

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