Северяне, перенесшие определенные сердечно-сосудистые заболевания, обеспечиваются льготными лекарствами в течение двух лет

С 2020 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Мурманской области реализуется проект Минздрава России по льготному лекарственному обеспечению в амбулаторных условиях пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Бесплатное лекарственное обеспечение предоставляется пациентам, не имеющим право на набор социальных услуг (не имеющим инвалидность).

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, реализация проекта позволяет обеспечить непрерывность лечения граждан, перенесших сосудистые катастрофы и ряд операций на сосудах сердца, и является важной мерой, направленной на снижение смертности от болезней системы кровообращения. Лекарства уже получили 3356 человек на сумму 10,7 млн рублей.