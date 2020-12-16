Северяне победили в Межрегиональном конкурсе сочинений «Я – гражданин России!»

Сегодня состоялось награждение победителей Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». В режиме видеоконференцсвязи ребят и их педагогов поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Горжусь тем, что среди победителей четыре победы у наших жителей Мурманской области. Важно, что вы – победители в достаточно сложной теме «Я – гражданин России!». Ведь не каждый взрослый и мудрый человек сможет сформулировать то, что он под этим понимает. А сформулировать это школьнику или студенту, объяснить, что он чувствует, являясь патриотом и гражданином России, – дорогого стоит. Вы – будущее страны и нашей Мурманской области», – отметил Андрей Чибис.

Дипломы лауреатов и ценные подарки обучающимся вручила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. Победителями от региона стали ученик 8 класса школы №269 ЗАТО Александровск Иван Пинегин в возрастной категории «Учащиеся 7–8 классов», ученица 11 класса школы №4 г. Оленегорска Анна Бессмертная в возрастной категории «Учащиеся 9–10 классов», студентка 2 курса Мурманского педагогического колледжа Виктория Моисеева в возрастной категории «Студенты профессиональных образовательных организаций» и выпускница 11 класса школы № 1 с углубленным изучением английского языка г. Ковдора Алина Ничипоренко в возрастной категории «Учащиеся 11 классов».

Благодарственные письма и ценные подарки также получили педагогические работники, подготовившие обучающихся: учителя русского языка и литературы школы №269 ЗАТО Александровск Ирина Пинегина, школы №4 г. Оленегорска Татьяна Назарова, школы №1 с углубленным изучением английского языка Лариса Ничипоренко и преподаватель русского языка и культуры речи Мурманского педагогического колледжа Ирина Круглова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!» проходит на территории Северо-Запада России уже четвертый раз. Инициатива его проведения была выдвинута регионами в 2017 году и получила активную поддержку аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и комитета по образованию Санкт-Петербурга.

В конкурсе приняли участие более 200 тысяч человек. В финал вышло 211 работ, из которых окружная экспертная комиссия отобрала 44 лучших. Среди победителей – 4 представителя Мурманской области.