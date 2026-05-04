Северяне почтили память защитников Мурманского рубежа

По давней традиции торжества, связанные с Днём Победы, начались с Долины Славы – святого для каждого северянина места. В воскресенье, 3 мая, мурманчане и жители Кольского округа отдали дань уважения и благодарности защитникам Мурманского рубежа.

В мероприятии приняли участие представители муниципальных образований, общественных организаций и ветеранских объединений, почётные жители города-героя Мурманска, участники программы «Герои Севера», губернатор Андрей Чибис, глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутаты областной Думы, командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, сенатор Лариса Круглова, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, руководители силовых структур и надзорных ведомств,

«Мы не знаем, как повернулась бы история, если бы не подвиг наших советских людей. И сегодня бойцы, наследники народа-победителя, мужественные и храбрые, вновь борются с нацизмом, выполняя все поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Я хочу поблагодарить всех, кто, как и в годы Великой Отечественной войны, делает всё, чтобы помочь фронту, чтобы приблизить нашу победу. Вечная память нашим героям. Всех с наступающим Днём Великой Победы», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Выступая на митинге, командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в Долине Славы отдают дань памяти воинам 14-й армии, морякам Северного флота, всем тем, кто не щадил себя в боях за свободу и независимость Родины.

«Мы преклоняем головы перед подвигом героев, перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Память о подвигах защитников Заполярья – это наша общая гордость и наша святая обязанность сохранить её. Вечная слава и вечная память защитникам Отечества, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!», - сказал адмирал Константин Кабанцов.

Обращаясь к участникам митинга, Сергей Дубовой отметил, что Долина Славы – священная земля, где время будто замирает, а каждый камень и порыв ветра хранят эхо ожесточенных боев: «Восемьдесят один год прошёл с мая 1945-го, а Великая Победа живёт в наших сердцах. Она стала нравственным ориентиром и незыблемой основой нашей государственности. Долина Славы напоминает нам простую и вечную истину – единство народа и любовь к Родине – это сила, которую не сломить ни холодом, ни огнём, ни временем. Сегодня вновь испытывают на прочность наши ценности мира и справедливости. И мы обязаны беречь историческую правду и защищать её от искажений».

В торжествах приняли участие несколько тысяч человек – ветераны, военнослужащие, молодёжь и много северян, приехавших в Долину Славы.

Память павших защитников Советского Заполярья почтили минутой молчания, возложением венков и цветов к Вечному огню, а также к памятнику «Скорбящая мать». Парадным расчётом прошли военнослужащие Северного флота.

В закрытых просветительских пространствах «Сердце Прошлого и Настоящего» были развернуты экспозиции музея Северного флота, выставки поисковых находок. На площадках под открытым небом «История — Живая Память» для гостей воссоздали фрагменты сражений и оборонительных рубежей. Зрители могли не только увидеть, но и прикоснуться к макетам стрелкового оружия времен войны, посетить занятия по рукопашному бою и работе тыла. Особое внимание привлекла зона, где рассказывали о методах оказания помощи бойцам СВО, а также выставка техники Росгвардии и МЧС.

Для создания праздничной атмосферы на протяжении всего дня выступали творческий коллектив ЗАТО город Заозерск, коллектив морской авиации СФ «Крылья Севера», а также ансамбль пограничного управления ФСБ по западному арктическому району «Полярная звезда». Желающие могли подкрепиться из полевой кухни.

В этот же день депутаты регионального парламента отдали дань памяти воинам, умершим в 37-м медсанбате 52-й стрелковой дивизии, возложив венки и цветы к их братской могиле – подшефному памятнику на 1448-м км федеральной трассы «Кола».

Цветы легли и к мемориалу воинам Полярной Дивизии, находящемуся на 1447 км а/д «Кола». В митинге на территории мемориального комплекса приняли участие депутат Думы Михаил Белошеев, представители ветеранских организаций и молодёжь Мурманска.

