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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.25 17:30

Северяне подали 285 заявок на Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

Завершился приём заявок на участие во II Всероссийской муниципальной премии «Служение». Всего поступило более 41 тысячи заявок, как индивидуальных, так и командных, из всех федеральных округов страны, что более чем вдвое превышает количество прошлого года.

«Важно, что подавали их не только главы муниципальных образований, председатели ТОСов и депутаты, но и работники муниципальных организаций – от них поступило больше всего анкет, более 12 тысяч. Это значит, что нам действительно удалось дойти до людей, сделать именно такую премию, которую ждет муниципальное сообщество», – отметила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

Премия проводится по поручению президента, организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента Российской Федерации. В 2025 году премия вручается в 10 номинациях, часть которых введены впервые.

«Особенно хотел бы отметить две новые номинации: первая – «Мужество и героизм – на благо служения Родине». Здесь мы отметим сотрудников муниципалитетов, которые находятся в зоне СВО, на передовой и в приграничных регионах. Вторая номинация – «Великое наследие – для будущих поколений». Здесь в центре нашего внимания будут проекты, которые помогают формировать у молодежи чувство сопричастности к великой истории и культуре нашей страны, укрепляют межнациональное и межконфессиональное единство», – рассказал заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

На соискание муниципальной премии «Служение» подали заявки 285 северян. Среди них – многодетная семья Ефремовых из Североморска, создавшая семейный центр «Радость» для помощи семьям военнослужащих, в том числе – участников СВО. Благодаря грантовой поддержке Ефремовым удалось открыть спортзалы, организовать приемы врачей, занятия по художественной гимнастике, фитнесу, шитью, вязанию, семейные мастер-классы, летние лагеря и многое другое.

«Я очень рада, что в России есть награда, которая поощряет социальные проекты, направленные на улучшение жизни людей. Премия «Служение» стимулирует появление и развитие уникальных идей, ориентированных на благо общества», – уверена Светлана Ефремова.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, 3 марта 2025 года заявки оценит экспертный совет премии, а 31 марта 2025 года на госуслугах стартует народное голосование за участников премии. С 31 марта по 13 апреля состоится народное голосование и определение топ-30 участников. Церемония награждения победителей пройдет в апреле 2025 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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