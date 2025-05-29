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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.25 17:30

Северяне подали 78 идей на форум «Сильные идеи для нового времени» и 113 заявок на конкурс российских брендов «Знай наших»

Агентство стратегических инициатив продолжает прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс «Знай наших». Напомним, сбор предложений продлен до 1 июня.

Жители Мурманской области активно участвуют в масштабных инициативах, направленных на развитие страны и поддержку отечественного бизнеса. На всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» уже поступило 78 идей от северян. Ещё 113 заявок направлены на конкурс растущих российских брендов «Знай наших».

«Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс отечественных брендов вызывают значительный интерес у аудитории. По многочисленным просьбам участников мы продлеваем сроки приёма заявок до 1 июня. Это даст возможность более тщательно подготовить проекты. Лучшие решения планируем внедрить для улучшения качества жизни людей», – заявил глава организационного комитета форума – заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Форум «Сильные идеи для нового времени» направлен на выявление и поддержку перспективных проектов и инициатив, способствующих комплексному развитию России. Ежегодно порядка 1 тыс. инициатив, участвовавших в форуме, получают поддержку от АСИ, властей регионов и партнеров форума.

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» предоставляет возможность российским брендам получить поддержку и выйти на новый уровень развития. За полтора месяца подано уже более 10 тысяч заявок из всех регионов. Больше всего заявок поступило в номинации «Продукты питания» – свыше 4 тысяч, «Креатив» – 2,6 тысячи и «Потребительские товары» – 2,5 тысячи.

«Нам важно, чтобы каждый, у кого есть сильная идея, чей бренд активно развивается, успел качественно подготовить и подать свою заявку. К нам уже поступило множество проработанных идей и брендов, люди собирают команды, ищут решения, и мы готовы поддержать перспективные инициативы – через экспертизу, ресурсы регионов и возможности наших партнёров», – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Подать свою идею можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф, а заявить о своём бренде на знайнаших.аси.рф.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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