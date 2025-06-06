Северяне подали более 200 заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс российских брендов «Знай наших»

Агентство стратегических инициатив завершило прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс «Знай наших».

Жители Мурманской области приняли активное участие в масштабных инициативах, направленных на развитие страны и поддержку отечественного бизнеса. Так, по числу заявок на конкурс растущих брендов «Знай наших» Кольское Заполярье – на третьем месте по Северо-Западу.

«С каждым годом число идей, поданных на форум, растёт – участники видят реальную поддержку проектов от организаторов и партнёров. Важно, что многие инициативы, рожденные в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается успехами форумов прошлых лет, где такие проекты получили широкое распространение и поддержку на федеральном уровне, что способствует развитию регионов и всей страны. То же самое можно сказать и про конкурс брендов, который дает региональным брендам реальные инструменты для кратного роста», — отметил глава оргкомитета форума – заместитель руководителя администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Всего более 35 тысяч предложений по развитию страны поступило на форум «Сильные идеи для нового времени». Наибольшее число предложений – в социальном направлении, с акцентом на поддержку семьи и молодежи. Среди ключевых тем: развитие готовности к семейной жизни, возрождение сёл и деревень, увеличение рождаемости, поддержка многодетных семей и участников СВО.

По количеству заявок и форум, и конкурс побили рекорды прошлых лет. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что за пять лет форум стал важным отражением общественного запроса и тем, которые волнуют граждан России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548029/#&gid=1&pid=1