Цены на коммунальные услуги могут вырасти на 10 процентов к концу годаЛьгота круглый год: скидка 50 процентов для школьников на проезд в поездах станет постоянной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.05.25 16:30

Северяне подали почти полсотни идей на форум «Сильные идеи для нового времени» и 70 заявок на конкурс российских брендов «Знай наших»

Жители Мурманской области активно участвуют в масштабных инициативах, направленных на развитие страны и поддержку отечественного бизнеса. На всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» уже поступило 45 идей от северян. Ещё 70 заявок направлены на конкурс растущих российских брендов «Знай наших».

Форум, организуемый Агентством стратегических инициатив и Фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ, пройдёт 15–16 июля 2025 года. Его цель — объединить инициативных граждан и собрать 100 сильных идей, способных повлиять на будущее страны.

«Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом – это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», – отметил заместитель руководителя администрации Президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

Идеи принимаются до 15 мая на платформе идея.росконгресс.рф. Предложения могут касаться одной из пяти ключевых тем: социальное развитие, предпринимательство, технологии, кадровый потенциал и экология. Самые перспективные идеи презентуют на итоговом мероприятии форума, а 10 лучших проектов представят руководству страны.

Параллельно продолжается приём заявок на конкурс «Знай наших», который поддерживает перспективные отечественные бренды. На текущий момент от Мурманской области подано 70 заявок.

«Российские бренды – новые герои экономики, предмет национальной гордости. Помощь таким компаниям укрепляет устойчивость российской экономики. Наша цель – поддержать малый и средний бизнес, который уже успешно работает в своих регионах, но нуждается в помощи для выхода на новый уровень. Победители получат всероссийскую известность и поддержку, что станет для них новым этапом развития», – подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Подать заявку на конкурс можно до 15 мая на платформе знайнаших.аси.рф. Победители получат поддержку в продвижении на маркетплейсах, участие в образовательных программах, консультации с экспертами, гранты и возможность представлять свой бренд на федеральных площадках.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)К кладовым Арктики подбираем «атомные ключи»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманскому бизнесу не хватает работников в секторе добычи сырья, HR-сфере и строительстве-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 42 копейки, доллар потерял почти 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Котельную филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» в районе Абрам-Мыс полностью модернизируют-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: большинство сигналов северян в соцсетях касаются ям на дорогах и уборки дворов-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»