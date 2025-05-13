Северяне подали почти полсотни идей на форум «Сильные идеи для нового времени» и 70 заявок на конкурс российских брендов «Знай наших»

Жители Мурманской области активно участвуют в масштабных инициативах, направленных на развитие страны и поддержку отечественного бизнеса. На всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» уже поступило 45 идей от северян. Ещё 70 заявок направлены на конкурс растущих российских брендов «Знай наших».

Форум, организуемый Агентством стратегических инициатив и Фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ, пройдёт 15–16 июля 2025 года. Его цель — объединить инициативных граждан и собрать 100 сильных идей, способных повлиять на будущее страны.

«Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом – это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», – отметил заместитель руководителя администрации Президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

Идеи принимаются до 15 мая на платформе идея.росконгресс.рф. Предложения могут касаться одной из пяти ключевых тем: социальное развитие, предпринимательство, технологии, кадровый потенциал и экология. Самые перспективные идеи презентуют на итоговом мероприятии форума, а 10 лучших проектов представят руководству страны.

Параллельно продолжается приём заявок на конкурс «Знай наших», который поддерживает перспективные отечественные бренды. На текущий момент от Мурманской области подано 70 заявок.

«Российские бренды – новые герои экономики, предмет национальной гордости. Помощь таким компаниям укрепляет устойчивость российской экономики. Наша цель – поддержать малый и средний бизнес, который уже успешно работает в своих регионах, но нуждается в помощи для выхода на новый уровень. Победители получат всероссийскую известность и поддержку, что станет для них новым этапом развития», – подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Подать заявку на конкурс можно до 15 мая на платформе знайнаших.аси.рф. Победители получат поддержку в продвижении на маркетплейсах, участие в образовательных программах, консультации с экспертами, гранты и возможность представлять свой бренд на федеральных площадках.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/