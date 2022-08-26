Северяне поддержали акцию «Спасибо, учитель!»

Мурманская область стала одним из 79 регионов страны, где проходит акция «Спасибо, учитель!». В социальных сетях жители региона размещают посты с благодарностью педагогам.

Одна из участниц акции – мурманчанка Елена Кузьмина. Её дочь учится в мурманской школе №58.

«Наши преподаватели – волшебники! Они создали для дочери, а у нас ребёнок с особенными потребностями, все условия для успешного обучения. Очень рада, что появилась возможность выразить слова благодарности не только лично, но и более масштабно – в соцсетях», – отметила Елена Кузьмина.

Акция стартовала в преддверии начала учебного года и продолжится до 31 августа. Чтобы стать ее участником, нужно опубликовать в соцсетях видео или фото, сопроводив добрыми словами в адрес педагога и отметив запись хештегом #СпасибоУчитель51. Акцию организует Российское движение детей и молодёжи, сообщает Центр управления регионом Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/