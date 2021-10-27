Северяне показали достойные результаты на Кубке России по пауэрлифтингу

С 17 по 23 октября в Легкоатлетическом манеже Мурманска проходил Кубок России по пауэрлифтингу в дисциплинах «троеборье» и «троеборье классическое».

Мурманская область принимала соревнования после успешного проведения в декабре 2018 года чемпионата Северо-Западного федерального округа, тогда в командном зачёте северяне заняли первое место.

На соревнования по пауэрлифтингу всероссийского уровня в Мурманск приехали более 150 сильнейших спортсменов из 37 регионов и 70 городов страны – от Камчатки до Крыма. Среди них – 2 заслуженных мастера спорта, 16 мастеров спорта России международного класса и 66 мастеров спорта России.

Парад участников состоялся 18 октября, а каждый соревновательный день завершался награждением победителей и призеров в отдельных категориях.

Команда Мурманской области показала отличные результаты – в троеборье классическом спортсмены одержали победу, женская сборная заняла третье место с суммой 37 очков. В командном зачете троеборья мужская команда мурманчан заняла третье место, набрав 28 очков.

В индивидуальных выступлениях в весовой категории 52 кг Анна Гребенец заняла второе место, в троеборье классическом в весовой категории 47 кг третье место – у Анны Клищ. Бронза и у Юлии Гореловой, которая выступила в весовой категории 84+. Марк Микитюк в троеборье и троеборье классическом в весовой категории 66 кг занял третье место, Александр Пережогин занял второе место в троеборье в весовой категории 93 кг, а Алексей Драчук завоевал бронзу в троеборье в весовой категории 105 кг. В троеборье классическом в весовой категории 105 кг Руслан Камбулатов занял также третье место.

В организации мероприятия были задействованы 34 судьи, в том числе 21 судья всероссийской категории, привлечены более 50 волонтеров. По результатам соревнований 7 спортсменов выполнили нормативы мастеров спорта России международного класса, 24 человека – мастера спорта России.

«То, что нам выпала такая честь – принимать Кубок России – говорит о том, что в регионе успешно развивается этот вид спорта, – отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. – Надеемся в будущем организовывать не только всероссийские, но и международные соревнования на спортивной арене Мурманска».