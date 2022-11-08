Северяне показали высокие результаты на всероссийских соревнованиях по универсальному бою

Соревнования, посвящённые Дню народного единства, проводились в Санкт-Петербурге и собрали порядка 300 спортсменов из 22 регионов страны. Мурманскую область представляли 8 спортсменов.

Заполярные атлеты показали высокие результаты. По итогам соревнований у Дмитрия Сорокина, Даниила Черепанова, Ивана Миронова и Светланы Смирновой серебряные медали, у Никиты Микитенко и Андрея Коробицына – бронзовые.

Как сообщает региональное Министерство спорта, накануне Министерством спорта Российской Федерации Дмитрию Сорокину из Североморска присвоено звание мастера спорта России по универсальному бою. Дмитрий является победителем первенства мира по универсальному бою и двукратным победителем первенства России.

Фото: https://gov-murman.ru