Мурманская область. Арктика (16+)08.11.22 12:30
Северяне показали высокие результаты на всероссийских соревнованиях по универсальному бою
Соревнования, посвящённые Дню народного единства, проводились в Санкт-Петербурге и собрали порядка 300 спортсменов из 22 регионов страны. Мурманскую область представляли 8 спортсменов.
Заполярные атлеты показали высокие результаты. По итогам соревнований у Дмитрия Сорокина, Даниила Черепанова, Ивана Миронова и Светланы Смирновой серебряные медали, у Никиты Микитенко и Андрея Коробицына – бронзовые.
Как сообщает региональное Министерство спорта, накануне Министерством спорта Российской Федерации Дмитрию Сорокину из Североморска присвоено звание мастера спорта России по универсальному бою. Дмитрий является победителем первенства мира по универсальному бою и двукратным победителем первенства России.
Фото: https://gov-murman.ru
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