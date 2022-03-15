Северяне получат скидки и бонусы по Единой карте жителя Мурманской области

В регионе готовится к запуску «Единая карта жителя Мурманской области».

Возможности карты как инструмента развития бизнеса и привлечения новых клиентов организаторы проекта презентовали предпринимательскому сообществу. Проект реализует Министерство цифрового развития Мурманской области совместно с оператором карты – АО «КГИЛЦ». Подобные встречи планируется проводить на регулярной основе.

«Участие предпринимателей региона в проекте будет носить взаимовыгодный характер – жители получат скидки, а бизнес возможность привлечения новых клиентов и развития», – отметил в ходе встречи Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Максим Белов.

Напомним, «Единая карта жителя Мурманской области» – это многофункциональная банковская или небанковская карта (для лиц моложе 14 лет), обеспечивающая комфортное получение государственных и коммерческих услуг на территории региона для постоянных жителей, волонтеров, учащихся и туристов.

Сервисы единой карты будут включать банковские услуги, оплату проезда в общественном транспорте на территории региона, учет представления мер социальной поддержки, аутентификацию гражданина, обеспечение контроля прохода на территорию учебных заведений, общежитий, учреждений культуры, спортивных и иных объектов, а также получение скидок, кэшбэков и бонусов от организаций-партнеров проекта.

Региональное Министерство цифрового развития сообщает, что в случае заинтересованности предпринимателей Мурманской области в проекте в качестве партнера, они могут получить дополнительную информацию у оператора карты АО «КГИЛЦ» по электронной почте: shahovain@kgilc.ru, а также в группе в «Телеграм» по ссылке https://t.me/+bISJ1zvzbRkxNTZi.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/