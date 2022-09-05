Северяне помнят и чтят своих героев

Сегодня в Мурманске в сквере у памятника «Воинам Полярной дивизии» мурманчане почтили память воинов, которые в ожесточенных боях сумели остановить врага в нескольких десятках километров от города.

5 сентября 1941 года началось формирование первоначального состава дивизии, в которую вошли более 10 тысяч ополченцев - судоремонтников, железнодорожников, портовых грузчиков, рыбаков, работников городских учреждений и других, а также несколько тысяч бойцов истребительных батальонов из Мурманска и Мурманской области.

В сентябре 1941 года Полярная дивизия вела тяжёлые бои с 3-й горнострелковой дивизией вермахта, к 24 сентября с большими потерями полностью очистила от противника долину реки Западная Лица.

Мужество и воинская доблесть воинов Полярной дивизии переломили ход военных действий за оборону города Мурманска в пользу войск Карельского фронта.

Этот день близок каждому жителю Кольского Заполярья. Память о героях будет жить вечно.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23277&page=1