Северяне помогают приморцам подготовить школы к новому учебному году

В этом году северяне проводят в Приморском районе Запорожской области ремонт в пяти образовательных учреждениях. Работы ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве Заполярья и Приморского района Запорожской области.

Как сообщает региональное Министерство строительства, строители из Мурманской области завершили капитальный ремонт кровли школы №2 в Приморске. Также там проводится восстановление внутренних помещений. На завершающей стадии работы по капитальному ремонту столовой, кабинетов и санузлов.

Общая техническая готовность составляет 80%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/