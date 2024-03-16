Мурманская область. Арктика (16+)16.03.24 09:40
Северяне помогают ремонтировать дороги в подшефном Приморске Запорожской области
В Приморске Запорожской области на улице Морской начались работы по приведению в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги.
Этап фрезерования завершён, дорожники сняли более 10 тысяч квадратных метров старого покрытия и уложили порядка 3 тысяч квадратных метров верхнего слоя проезжей части.
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на данный момент объём выполненных работ составляет более 60%.
Всего планируется отремонтировать порядка 2 км.
Работы проводятся в рамках соглашения правительства Мурманской области с военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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