Северяне помогают ремонтировать дороги в подшефном Приморске Запорожской области

В Приморске Запорожской области на улице Морской начались работы по приведению в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги.

Этап фрезерования завершён, дорожники сняли более 10 тысяч квадратных метров старого покрытия и уложили порядка 3 тысяч квадратных метров верхнего слоя проезжей части.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на данный момент объём выполненных работ составляет более 60%.

Всего планируется отремонтировать порядка 2 км.

Работы проводятся в рамках соглашения правительства Мурманской области с военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru