Северяне помогают восстановить культурную жизнь в Приморском районе Запорожья

Учреждения культуры Мурманской области и специалисты регионального Минкульта будут оказывать всестороннюю поддержку коллегам из Приморского района Запорожья. Договоренности о сотрудничестве достигнуты в рамках рабочего визита министра культуры Мурманской области Ольги Обуховой на подшефную Кольскому Заполярью территорию.

Глава профильного ведомства посетила городской Дом культуры Приморска, центральную библиотеку, детскую школу искусств и местный музей. Учреждения нуждаются не только в капитальном ремонте и обновлении материально-технической базы, но и в пополнении книжных фондов, закупке сценических костюмов, приобретении музыкальных инструментов и методической литературы – ряд вопросов уже взят в работу профильным министерством Мурманской области.

Кроме того, Ольга Обухова провела рабочую встречу с министром культуры Запорожской области Юрием Ковановым. Во время встречи были детально проработаны вопросы взаимодействия.

«Библиотеки города и района уже получили от Мурманской области первые партии книг, а в Доме культуры Приморска сейчас проводятся работы по ремонту кровли и реконструкция электросетей. Работа по оказанию помощи приморцам в налаживании культурной жизни будет продолжена», – отметила Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, принято решение о том, что директора учреждений культуры Приморска будут включены в состав методических объединений Мурманской области по всем направлениям и сферам культуры. Специалисты учреждений культуры Кольского Заполярья будут консультировать коллег в Приморске, помогать им в организации текущей работы. Ещё одно важное решение – по распоряжению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Приморске появится виртуальный концертный зал.

Фото: https://gov-murman.ru