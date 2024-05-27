Северяне помогли приморцам установить ещё две водонапорные башни

Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» установили в Приморске Запорожской области ещё две водонапорные башни Рожновского.

Объём каждой башни – 25 кубометров. Напомним, недавно такая башня появилась в Зеленовке, а в прошлом году – в Елизаветовке, Коларовке и Орловке.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru