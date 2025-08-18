Минтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельностиГотовность Мурманской области к осенне-зимнему периоду составляет 88%
Мурманская область. Арктика (16+)18.08.25 17:30

Северяне представляют арктическую кухню на фестивале «Йошка Еш» в Марий Эл

Мурманская область стала частью большого гастрономического праздника России – III Межрегионального фестиваля «Йошка Еш», который в эти дни проходит в Республике Марий Эл.

На площадке Медведевский ипподром собралось рекордное число участников: более 50 поваров и авторов лучших гастрономических проектов из 12 регионов страны, от Дальнего Востока до Арктики. Фестиваль, организованный при поддержке правительства Республики Марий Эл и федерального проекта «Гастрономическая карта России», предлагает гостям более 200 уникальных блюд и напитков многонациональной российской кухни.

На площадках проходят гастрономические представления и кулинарные мастер-классы от шеф-поваров регионов-участников. Насыщенная культурная программа включает выступления этно- и фолк-групп, артистов и музыкантов, национальные спортивные игры и розыгрыши призов. Для профессионалов сферы туризма и гостеприимства организованы лектории и деловые встречи.

Мурманскую область на кулинарной площадке представляет гастрономический проект «Арктик Мун» из Кировска. Его основатели, Екатерина и Георгий Мун, известны как бренд-шефы и авторы концепции корнера Мурманской области в Доме Российской Кухни на ВДНХ, а также корнера «Север» в Гастрономических рядах Национального центра «Россия» в Москве, сети заведений «Френдшеф» в Кировске (Мурманская область).

«Участие Мурманской области в «Йошка Еш» – это возможность продемонстрировать на общероссийской площадке уникальные вкусы и кулинарные традиции Заполярья, подчеркнув роль Мурманской области в гастрономической карте страны», – отметил заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Подробнее о меню всех участников фестиваля, включая гастрономические предложения от Мурманской области, можно узнать на официальном сайте федерального проекта «Гастрономическая карта России».

Как отмечает комитет по туризму региона, Мурманская область включена в число пилотных регионов по продвижению гастрономического туризма всероссийской программы «ПроЕДУ по России!». 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551898/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
