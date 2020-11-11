Северяне приняли участие в Национальных Дельфийских играх онлайн

Делегация из Мурманской области приняла участие в XIX молодёжных Дельфийских играх России. В этом году состязания проходили с 6 по 11 ноября в дистанционном формате и были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

Дельфийские игры 2020 года шли под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В 30 номинация классического, народного и современного искусства состязались 1706 человек в составе делегаций из 72 субъектов Российской Федерации. В составе жюри – около 100 видных деятелей искусств – народных и заслуженных артистов и работников культуры России, профессоров и докторов искусствоведения. Финальным событием игр стал первый в истории дельфийский Telegram гала-концерт, который проходит в эти минуты на официальной площадке мероприятия.

Мурманскую область представили трое юных северян: в номинации «Изобразительное искусство» – ученицы Детской художественной школы Мурманска Вероника Морозова и Диана Гирфанова, а в номинации «Цирковое искусство» – Илья Иванов, участник народного самодеятельного коллектива «Цирк «Комплимент» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Все конкурсанты – лауреаты различных всероссийских и международных творческих состязаний. Из-за дистанционного формата проведения участникам необходимо было заранее предоставить организаторам видеоролики, в которых представлены произведения и выступления.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Национальные Дельфийские игры проводятся в России с 1999 года для поддержки творчески одаренных детей и молодежи, просвещения, эстетического и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей, укрепления единого культурного пространства страны. Победители этого этапа входят в национальные сборные, представляющие страну на международных дельфийских соревнованиях.