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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.21 12:00

Северяне приняли участие в первой образовательной смене Благотворительного фонда наследия Менделеева

По инициативе Благотворительного фонда наследия Менделеева на берегу Чёрного моря была впервые организована образовательная смена «Юный исследователь» для 140 одаренных школьников из различных регионов России.

При поддержке Министерства образования и науки Мурманской области и комитета по образованию администрации города Мурманска в образовательной смене приняли участие 14 юных северян, показавших высокие результаты в конкурсных мероприятиях всероссийского уровня.

Ребята учились вести научный поиск, разрабатывать понятийный аппарат исследований и проектов, работать в проектной команде, делать экспертную оценку исследовательских работ различных уровней. Наставниками школьнков в их научных исследованиях стали преподаватели столичных вузов. Культурная программа включала театральные выступления, концерты, экскурсии и мастер-классы. Каждый день смены сопровождался оздоровительными морскими прогулками и купанием.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, участники из Мурманской области были отмечены по результатам освоения программы: Тимур Сибиленко – сертификатом; Руслана Сизинцева и Мария Шкулий – грамотами «За активное участие»; Ульяна Кузнецова, Владимир Никаноров, Матвей Пагнуев, Дмитрий Соловьев, Руслан Федотов, Виталий Тудос, Алена Чермак, Елизавета Рыбакова, Дмитрий Короткин, Елизавета Черток и Карина Седельникова – удостоверениями экспертов исследовательской деятельности.

 

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