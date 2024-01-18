Северяне приступили к обучению инструкторов для новых региональных отделений центра «ВОИН»

В Тюмени стартовала программа подготовки кандидатов в инструкторы, которые приступят к работе в новых региональных отделениях Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» сразу после их открытия. Среди участников – пять жителей Мурманской области. На торжественном мероприятии, приуроченном старту образовательной программы, слова приветствия в адрес будущих инструкторов направил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Вам предстоит серьёзная плодотворная работа. Уверен, что в результате вы обретете знания и умения, которые вместе с вашим профессиональным опытом позволят создать условия для воспитания истинных патриотов, готовых не только словом, но, в первую очередь, делом подтверждать свою любовь к России, сохранять и оберегать традиционные ценности нашего общества. Подчеркну, что инструктор – это не только преподаватель, но и наставник, старший товарищ, который собственным примером направляет ребят, учит их взаимовыручке и командной работе, помогает раскрыть сильные стороны, и, возможно, найти себя», – сказано в приветственном адресе.

Ста участникам курса из разных субъектов страны предстоит в течении нескольких месяцев отрабатывать практические навыки по военно-прикладным дисциплинам на различных площадках и получать педагогические компетенции на базе Тюменского государственного университета.

«Программа, по которой пройдут переподготовку наши будущие инструкторы, усовершенствована с учетом опыта обучения прошлого года. Курс продлится три месяца. Впервые в качестве наставников выступят, в том числе, руководители направлений действующих филиалов Центра «ВОИН», – рассказал председатель правления центра «ВОИН», депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Дополнительно к основной программе будущие инструкторы пройдут курсы по управлению внедорожной мототехникой и первоначальное обучение для получения лицензии на приобретение гладкоствольного оружия. По завершении переподготовки каждый получит диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Инструктор по виду спорта

(военно-прикладные виды спорта), педагог дополнительного образования».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН» создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина для воспитания нового поколения патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. До конца этого года учреждение появится и в Мурманской области. Среди планируемых направлений обучения – основы национальной безопасности РФ, тактическая и инженерная подготовка, тактическая медицина, спортивно-тактические игры и ряд других программ.

Фото: https://gov-murman.ru