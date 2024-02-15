Северяне признались в любви к своей малой Родине на весь мир

Школьники и студенты Мурманской области приняли участие в VI международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине».

Так, апатитчанин Платон Урзгалиев в своих видео-презентациях рассказал о подвиге саамов в годы Великой Отечественной войны, а также о природном богатстве Териберки.

Жительница Снежногорска София Етоева рассказала об одном из самых больших памятников в России – мемориале «Алёша», который был установлен в Мурманске в честь победы в Великой Отечественной войне, о легенде, в которой говорится о том, как появилось название озера Имандра, а также о посёлке Териберка.

Анна Воронова поделилась историей о своей малой родине – посёлке Пушном.

Конкурс «Расскажи миру о своей Родине» проходит в рамках проекта «Россия глазами детей и молодёжи» при поддержке Фонда президентских грантов. Он направлен на формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений. Участники выбирают наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика или текстовой страницы-презентации с обязательным переводом на иностранный язык.

С работами участников конкурса можно ознакомиться в социальных сетях конкурса.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, заявки на конкурс принимаются до 10 апреля. Участвовать могут все желающие.

Организатор конкурса – АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» совместно с Комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, ДИП МИД России, Россотрудничеством, фондом «Русский мир», Роспатриотцентром, Московским педагогическим государственным университетом.