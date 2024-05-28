Северяне продолжают ремонт образовательных учреждений в Приморске Запорожской области

Строители из Мурманской области продолжают ремонт образовательных учреждений в Приморске. Так, завершён капитальный ремонт кровли в приморском лицее.

«Здание немолодое, в нём протекала крыша, это не могло не мешать учебному процессу. Теперь заменён каркас кровли, чердачное помещение утеплено современными материалами. Этой осенью ребята сядут за парты в хороших условиях», – рассказал начальник Управления капитального строительства Мурманской области Алексей Солопекин.

Кроме того, в Приморске продолжают обновлять школу №2 – там ремонтируют кровлю, актовый зал, столовую, холл и санузлы, а также модернизируют внутренние инженерные сети тепло-, водо- и электроснабжения.

Как сообщает региональное Министерство строительства, работы по восстановлению социально значимых объектов в новом российском регионе проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и администрацией Приморского района Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru