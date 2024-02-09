Северяне продолжают восстанавливать водоснабжение в Приморском районе Запорожской области

Правительство Мурманской области продолжает работу, направленную на помощь подшефному Приморскому району Запорожской области. В числе первоочередных задач – наладка системы водоснабжения.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, специалисты «Мурманскводоканала» уже приступили к замене водопроводных труб по улице Морская в Приморске.

Всего в этом году в подшефном районе будет уложено более двух тысяч погонных метров новых водопроводных труб. На эти цели выделено 27 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru