Северяне продолжают жаловаться в ЦУР на отсутствие и ненадлежащее отопление в квартирах

На прошедшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1471 сообщение, оставленное пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 1030. Об этом сообщил 11 декабря на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

4 декабря пользователи социальных сетей сообщили, что в Мурманске не горят уличные фонари на Северном проезде. 6 декабря проблему решили.

С аналогичной проблемой столкнулись жители Нивского. 5 декабря они рассказали, что не работает освещение перед школой на улице Кондрашкина. В этот же день администрация Кандалакшского района сообщила, что освещение восстановлено.

Также 5 декабря мурманчане просигнализировали о забитой ливневой канализации у домов №25-29 по улице Скальная. Через два дня причину засорения устранили, также рабочие заменили часть ливневой трубы.

Наибольшее количество сообщений за отчётный период поступило в блоке «ЖКХ». Преимущественно северяне сообщали об отсутствующем или ненадлежащем отоплении в квартирах.

«В сравнении с предыдущей неделей количество жалоб по данной тематике снизилось на 20%. На протяжении последних недель сохраняется устойчивая тенденция по сокращению числа жалоб на эту проблему. Сигналы отрабатываются планово, находятся на контроле у Мингосжилстройнадзора», — пояснил Артём Марышев.

3 декабря мурманчане обратили внимание, что после замены участка тепловой сети на улице Сафонова, 5-7 не восстановлено дороже покрытие. По информации АО «МЭС», закопать трубы планируют только к 20 декабря. Министерству энергетики и ЖКХ направлена просьба взять сообщение на контроль с целью более оперативного решения вопроса.

О неубранном мусоре на контейнерной площадке по улице Полярные Зори, 41 корп.1. Как сообщили жители Мурманска, с весны из шести мусорных контейнеров осталось только четыре, их очевидно не хватает.

Регоператору рекомендовано оперативнее принять меры по устранению проблемы, увеличить число контейнеров, а также отрегулировать график вывоза мусора с учётом сигналов жителей.

В блоке «Здравоохранение» большая часть вопросов касалась работы портала госуслуг, продолжают поступать сообщения о необходимости скачивать сертификаты безопасности для получения медицинских документов. Благодаря качественному информированию в соцсетях о правилах работы с порталом, количество сигналов по данной проблеме снизилось на 39% по сравнению с прошлой неделей.

В блоке «Благоустройство» ещё 14 июля жители ЗАТО город Североморск сообщили, что у моста на улице Душенова провалился асфальт. В администрации прокомментировали, что проблема будет устранена до конца августа, далее выполнить работы помешали погодные условия, срок был перенесен на 1 декабря. В итоге подрядчику вынесли требование об устранении проблемы, в случае неисполнения которого будет составлено исковое заявление в суд, отмечает Центр управления регионом Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru