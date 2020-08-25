Северяне разоружаются! В областную Росгвардию добровольно сдано 10 единиц гражданского оружия

На прошлой неделе, с 17 по 23 августа, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии осуществили 61 дистанционную проверку владельцев оружия. Нарушений действующего законодательства в области обеспечения сохранности гражданского оружия на территории Мурманской области не выявлено.

Инспекторами подразделений лицензионно-разрешительной работы утрат гражданского оружия не зарегистрировано, добровольно сдано на утилизацию в областную Росгвардию 10 единиц оружия, изъято 7 единиц.

Управление Росгвардии по Мурманской области напоминает, что граждане могут сдать в региональную полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства добровольно и обратиться за денежной компенсацией в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Мурманской области.