Северяне с инвалидностью и ОВЗ показали своё мастерство в творческих компетенциях на чемпионате «Абилимпикс»

Мурманский областной Дворец культуры уже во второй раз принимает региональный чемпионат профессионального мастерства среди северян с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс».

Цикл соревнований укрепляет ценности инклюзии, открывает новые возможности для каждого и доказывает, что талант не имеет ограничений. Девиз этого года: «Каждая победа начинается с мечты!».

21 апреля участники состязались в компетенции «Мастер народно-художественных промыслов» (лоскутное шитье). 23 апреля свои таланты конкурсанты демонстрировали в компетенции «Исполнительское мастерство» (вокал).

Оценивало выступление профессиональное жюри. Итоги подведут 27 апреля.

Напомним, творческие компетенции появились в прошлом году. Тогда юбилейный чемпионат впервые прошёл при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

Региональный этап «Абилимпикса» — это важная площадка, где каждый человек с инвалидностью и ОВЗ может не только показать свои способности, но и сделать осознанный шаг к будущей профессии. Победители региональных этапов продолжат участие в отборочных соревнованиях и поборются за право представить свои регионы на Национальном чемпионате «Абилимпикс».

