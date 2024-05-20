Северяне с начала года отдали телефонным и интернет-мошенникам более 320 млн рублей

За четыре месяца этого года на территории Мурманской области зарегистрировано более двух тысяч преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Сумма причиненного северянам ущерба составила более 320 миллионов рублей. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и призвала северян быть бдительными при звонках и сообщениях от незнакомцев.

«Преступники ищут всё новые и новые способы, как обмануть людей и присвоить себе их средства. Сейчас приобретает массовость такой вид мошенничества, как звонки якобы от операторов с предложениями продлить услуги мобильной связи, передать пароли от госуслуг. Продолжаются мошеннические звонки якобы от сотрудников банка, которые звонят с предложением пресечь несанкционированные банковские операции», – сказала Оксана Демченко.

Сотрудниками органов внутренних дел Мурманской области проводится профилактическая работа, которая призвана проинформировать жителей Мурманской области о самых распространенных способах телефонного и интернет-мошенничества. Как показывает статистика, большинство пострадавших слышали о всех видах мошенничества, но всё равно переводят деньги преступникам.

«Очень прошу северян не терять бдительность, при звонках с незнакомых номеров. Обязательно сообщать о таких звонках и предложениях своим родным и близким, которые смогут помочь проверить информацию. Никогда не передавать свои личные данные во время разговоров. Прошу северян ещё раз пообщаться со своими родителями, с маленькими детьми, напомнить им о правилах безопасного поведения в случае таких звонков», – подчеркнула первый вице-губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru