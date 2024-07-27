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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.24 16:00

Северяне с нарушениями зрения могут изучать финансовую грамотность по книгам со шрифтом Брайля

Отделение Банка России по Мурманской области передало комплекты учебного пособия «Финансовая культура», которые напечатаны рельефно-точечным шрифтом Брайля, специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих.

Издание подойдёт для разных возрастов, оно состоит из двух томов: один выполнен рельефно-точечным шрифтом Брайля, другой – укрупненным шрифтом. Эти книги – сборники простых и понятных уроков по финансовой грамотности. Благодаря адаптированным учебникам незрячие и слабовидящие читатели могут узнать, как сохранить сбережения, отличить настоящие деньги от фальшивых, что нужно знать о нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах, а также как уберечь себя и близких от мошенников.

«Банк России разрабатывает специальные форматы обучающих материалов для людей с ограничениями здоровья. Мы надеемся, что эти книги помогут незрячим и слабовидящим получать знания доступным и привычным способом, а также свободнее ориентироваться в мире финансов. Также всем желающим доступны аудиолекции «Финансовая культура»», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, книги по заказу Банка России выпустило московское издательско-полиграфическое предприятие, которое специализируется на печати учебной, научной и художественной литературы для незрячих и слабовидящих. Помимо Мурманской области, книги распространяют во многих других регионах страны.

 

 

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

 

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