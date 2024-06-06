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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.24 15:00

Северяне сдали 11 тысяч строительных отходов в «Экотехнопарк» Мурманской области

С середины мая северяне – и юридические, и физические лица получили возможность привозить их для утилизации на концессионный объект в Междуречье по упрощенной схеме, минуя процедуру заключения договора. С начала работы новой системы приёма строительного мусора в «Экотехнопарке» Мурманской области жители региона сдали 11 тысяч 160 килограммов таких отходов.

А ведь именно сложность оформления необходимых документов ранее приводила к тому, что некоторые граждане просто выбрасывали строительные отходы от реконструкции квартир, дачных домиков или гаражей на существующие контейнерные площадки в надежде, что кто-то когда-нибудь все это вывезет. И это, в конечном итоге, приводило к захламлению территории и образованию стихийных свалок.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала «Ситиматик», по действующему законодательству площадки для складирования твёрдого бытового, а также крупногабаритного мусора предназначены для временного размещения отходов, образующихся в жилых помещениях. К крупногабаритным отходам можно отнести старую мебель, коробки, отслужившую свое бытовую технику, отходы от текущих ремонтов – обои, двери, оконные рамы и т.д. Отходы, образовавшиеся в ходе капитального ремонта (или перепланировки помещений), то есть тяжёлый строительный мусор, к КГО не относятся. И региональный оператор не имеет право организовывать их вывоз в обычном для ТКО порядке. По закону вывозом должны заниматься исполнители ремонтных работ, которые, как правило, закладывают расходы на обращение с мусором в стоимость своих услуг.

В случае, если граждане самостоятельно проводят ремонт, они могут отправить строительные отходы на переработку в «Экотехнопарк» АО «Ситиматик», расположенный в н.п. Междуречье. Время работы объекта с понедельника по пятницу - с 9.00 до 16.30. Оплата осуществляется по QR-коду и взимается за фактически ввезенный тоннаж отходов, в соответствии с весовым оборудованием. «Экотехнопарк» принимает строительные отходы у физических и юридических лиц.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала «Ситиматик».

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