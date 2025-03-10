Северяне сдали вдвое больше вторсырья во «Вторматик» по сравнению с прошлым годом

В мурманском «Вторматике» подвели итоги работы за первые два месяца 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в общей сложности северяне сдали на переработку 4,7 тонны сырья. Этот показатель вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда за январь-февраль во «Вторматик» для возмездной сдачи принесли примерно 2,3 тонны вторсырья. В топ–3 фракций в текущем году вошли бумага микс (2 тонны), картон (1,8 тонны) и ПЭТ канистры (448 кг).

Во «Вторматике» принимают определенные виды фракций – желающие могут принести ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением емкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы без крышек, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, картон, бумагу и книги.

Чтобы получить вознаграждение за принимаемое вторсырье, необходимо подготовить его к сдаче. Бумагу и книги нужно приносить без переплета и «корочки», в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде. Глянцевые журналы и рекламные листовки не принимаются, так как их не используют переработчики. Сырьё должно быть сухим и чистым, иначе за время хранения могут появиться неприятный запах и плесень. Его следует складывать максимально компактно – прессовать отходы, складывать мелкие части в крупные, чтобы ничего не рассыпалось и доехало до склада. Также рекомендуется разделять вторсырье – то есть складывать разные фракции отдельно друг от друга, подписывая их для своего удобства.

В зависимости от ценовой политики переработчиков меняется и стоимость принимаемого вторсырья.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».