Северяне скорбят о погибшем 25 лет назад экипаже атомной подводной лодки «Курск»

Сегодня в ЗАТО Видяево прошли траурно-торжественные мероприятия, посвящённые 25-й годовщине памяти атомного подводного ракетного крейсера К-141 «Курск». Церемония состоялась у мемориала «Подводникам, погибшим в океане», где собрались родственники погибших моряков, представители командования Северного флота, власти Мурманской области, духовенство и жители посёлка.

Перед собравшимися выступила врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«25 лет назад произошла эта трагедия, и в этот день я хочу разделить с вами горечь утраты. Прошло четверть века, но в нашей памяти и в памяти всей России сохраняется эта трагедия. «Курск» был гордостью российского флота, а его экипаж героями. Мы будем всегда помнить мужество, отвагу, стойкость каждого из 118 моряков-подводников, отдавших свои жизни в этот день в Баренцевом море», — сказала Оксана Демченко.

- Четверть века прошло с момента трагедии, которая унесла жизни наших сослуживцев, отцов, сыновей в самом расцвете лет, - отметил в своем выступлении председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. - И время не лечит такие раны. Вся страна разделила горе с родными и близкими моряков. Не меркнет с годами величие их подвига! Они исполняли свой долг до последней минуты. Для подводников это судьба, накрепко связанная с суровой морской стихией. Вечная и светлая память морякам «Курска», всем подводникам, погибшим при исполнении служебного долга! Пусть эта память живёт как напоминание о верности присяге и боевым товарищам, как символ преданности Отечеству!

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, в своей речи подчеркнул, что экипаж атомного подводного крейсера «Курск» продемонстрировал всему миру образец мужества, стойкости и героизма.

«В боевой состав Северного флота поступают новейшие подводные корабли четвертого поколения, которые успешно осваивают подводники-североморцы, решая поставленные задачи в любых районах Мирового океана, надежно обеспечивая военную безопасность России. И они свято хранят память о героическом экипаже «Курска», передавая её последующим поколениям подводников», — отметил Константин Кабанцов.

После минуты молчания состоялось возложение венков и цветов к мемориалу. Владыка Тарасий совершил заупокойную литию, после чего моряки-подводники прошли торжественным маршем, отдавая дань памяти погибшим товарищам.

Траурная церемония в память о погибшем экипаже атомного подводного ракетного крейсера прошла и на кладбище в Росляково.

12 августа ровно в 11 часов 28 минут 26 секунд у могилы командира стартовой группы БЧ-2 АПРК «Курск» капитан-лейтенанта Бориса Гелетина собираются североморцы. Это время, когда в Баренцевом море произошла трагедия - погибли 118 моряков.

В памятном мероприятии приняли участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, заместитель министра региональной безопасности Мурманской области Михаил Тимофеев, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, депутаты Совета, военнослужащие и жители флотской столицы.

По традиции на траурной церемонии также присутствовала вдова моряка - Татьяна Гелетина. Она живёт в другом городе, но каждый год в августе приезжает в Североморск.

В ЗАТО город Заозерск сегодня - в 25-ю годовщину трагедии тоже почтили память экипажа подводной лодки «Курск». Митинги памяти прошли на территории мемориала «Героическому экипажу подводной лодки «Комсомолец» и на территории 11-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Северного флота.

Напомним, атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» затонул 12 августа 2000 года в ходе учений в Баренцевом море.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457276179%2Fwall-171749274_43506