Северяне смогут активно провести свой досуг на новогодних каникулах

На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о проведении Декады здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья» в период с 1 по 8 января.

По всему региону в онлайн-режиме будут запущены физкультминутки, флешмобы, фото- и видео конкурсы на соответствующую тематику, викторины, спортивные акции и мастер-классы. Всего к проведению в рамках декады запланировано 99 различных мероприятий, 14 муниципалитетов принимают участие в декаде.

Традиционно, в период новогодних праздников будет организована возможность бесплатного посещения ряда областных и муниципальных спортивных объектов, чтобы разнообразить свой досуг массовым катанием на коньках, ватрушках, лыжах, санках, посещением плавательных бассейнов, хоккейных кортов, спортивных площадок.

Подробная информация о мероприятиях декады размещена на сайте регионального Минспорта по ссылке: https://sport.gov-murman.ru/events/folder17/