Северяне смогут не платить за техосмотр автомобилей

Кабмин РФ поддержал законопроект об отмене обязательного техосмотра.

Отменить обязательный техосмотр легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц предложила «Единая Россия». Осталось только разработать соответствующие поправки в законодательство и принять их до 1 марта следующего года.

Ранее указ об отмене обязательного ТО для получения полиса ОСАГО подписал Президент РФ.

«Автолюбителям теперь не нужно оформлять техосмотр для покупки страхового полиса ОСАГО. Но в случае ДТП, страховая компания может сослаться на отсутствие техосмотра и отказать в выплатах, как было раньше с просроченными диагностическими картами. Но такого в практике пока я не встречал», — отмечает руководитель сообщества «Мурманск ДТП ЧП» Степан Романчев.

В случае принятия инициативы, проходить техосмотр придётся только при смене владельца, если машина старше четырёх лет. Для всех остальных процедура будет добровольной. Но для коммерческого транспорта техосмотр останется обязательным.