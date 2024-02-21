Северяне смогут очно оформить выплату за рождение тройни и оплату проезда в медорганизации через МФЦ

Постановлением правительства Мурманской области №83-ПП внесены изменения в порядок очного обращения граждан за некоторыми видами региональных мер социальной поддержки.

Всего нововведение коснется четырех таких мер. В их числе – выплата заполярным семьям при рождении одновременно трёх и более детей, а также оплата проезда в медицинские организации и обратно отдельным категориям граждан:

– беременным и родившим северянкам («такси беременным»);

– лицам с ОВЗ;

– лицам старше 65 лет, проживающим в отдаленных населенных пунктах Ловозерского и Терского районов, и лицам их сопровождающим.

Ранее получатель этих мер поддержки или его представитель могли лично или почтовым отправлением, а также в электронном виде подать заявление и документы на выплату в центры социальной поддержки населения по месту жительства.

Теперь для оформления вышеуказанных выплат жителям Мурманской области нужно обращаться в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Адреса региональных отделений – по ссылке.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, помимо обращения в МФЦ, заявления и документы на некоторые выплаты можно подать дистанционно через портал «Госуслуги» в электронном виде.

Подробнее о мерах социальной поддержки и способах их оформления – на официальном сайте министерства.

Фото: https://gov-murman.ru