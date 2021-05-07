Северяне смогут посетить фрегат «Адмирал Горшков» 8 и 9 мая

8 и 9 мая у причала Мурманского морского вокзала будет ошвартован фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Судно будет открыто для посещений северянами с 10 до 17 часов.

«Адмирал Флота Советского Союза Горшков» – один из самых современных кораблей Военно-морского флота России. Он первым в мире испытал гиперзвуковое ракетное оружие морского базирования.

Экскурсии по фрегату проведут офицеры экипажа. Они расскажут о предназначении, истории строительства, вооружении, истории корабля, а также его участии в кругосветном плавании и военно-морских парадах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для экскурсантов подготовят специальный маршрут по верхней палубе корабля с учётом специфики передвижения и определят места для фотографирования.

Фрегат можно посетить по адресу: г. Мурманск, Портовый проезд, 25, «Пирс дальний линий» (южная сторона пирса).