Северяне смогут поучаствовать в выборах депутатов, находясь за пределами Мурманской области: для этого нужно подать заявление в МФЦ

19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и в целях соблюдения гарантий безопасности для здоровья граждан голосование на выборах депутатов Государственной Думы и выборах всех остальных уровней пройдёт в течение 3-х дней (с 17 по 19 сентября 2021 года).

В настоящее время готовится к подписанию соглашение о взаимодействии между Избирательной комиссией Мурманской области и областным многофункциональным центром по организации приёма в МФЦ Мурманской области заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах.

Заявления в МФЦ могут быть поданы избирателями не ранее чем за 45 дней и не позднее, чем за 3 дня до первого дня голосования.

Заявление смогут подать граждане Российской Федерации, достигшие на последний день голосования 18 лет. Заявление можно подать по экстерриториальному принципу вне зависимости от места жительства и места пребывания заявителя, а также наличия либо отсутствия регистрации по месту жительства, месту пребывания в пределах Российской Федерации.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в этот же период в многофункциональных центрах региона будет организован прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Мурманской областной Думы. Подать заявления смогут граждане Российской Федерации, достигшие на последний день голосования 18 лет, место жительство которых находится на территории Мурманской области. Такая возможность также представится гражданам, не имеющим регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, но зарегистрированных по месту пребывания на территории Мурманской области не менее чем за три месяца до последнего дня голосования.