Северяне смогут пригласить Деда Мороза в гости через портал «Наш Север»

Этой зимой Дед Мороз придёт в гости к жителям Мурманской области. Добровольцы Единого волонтёрского центра приглашают северян принять участие в предновогодней акции.

«Какие самые важные праздники у ребёнка? Конечно, день рождения и Новый год. Его с нетерпением ждут все дети и мечтают, чтобы к ним домой пришёл настоящий Дед Мороз с подарками, — говорит руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис. — Мы с коллегами решили выступить в роли волонтёров зимнего волшебника и помочь ему посетить как можно больше ребятишек».

Идея акции «Дед Мороз в каждый дом» появилась у организаторов после новой волны противоэпидемических ограничений. Предновогодняя пора в 2020 году будет отличаться отсутствием массовых мероприятий и праздничных ёлок.

Для поддержания праздничного настроения с 5 декабря (по субботам) бригада Деда Морозова и его помощников начнёт развозить сладкие подарки детям в возрасте от 3 до 14 лет. В ходе мероприятия все нормы защиты от коронавируса будут соблюдены – волонтёры прошли обучение по специальной программе.

Чтобы Дед Мороз навестил юного северянина и вручил ему сладкий подарок, достаточно зарегистрироваться на портале «Наш Север» (или войти через учётную запись сервиса «Госуслуги»), и отправить заявку в специальной категории «Дед Мороз в каждый дом». В ней необходимо указать точную дату и время, когда Вы сможете принять новогоднего персонажа.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кция стартовала 27 ноября. За 3 дня жители Заполярья направили Деду Морозу больше 250 приглашений. Принять участие в акции могут жители всей Мурманской области.