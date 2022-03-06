Северяне смогут приобщиться к культурному наследию народов России в рамках федеральной акции «Культурные выходные»

В праздничные дни учреждения культуры по всей России присоединятся к федеральной акции «Культурные выходные». 6, 7 и 8 марта в музеях, концертных залах, библиотеках, Дворцах культуры и других учреждениях запланирована обширная развлекательная и образовательная программа для посетителей всех возрастов. Главная цель акции – приобщить россиян разных возрастов к празднованию Года культурного наследия народов России и сплотить их. К акции присоединятся и учреждения культуры Мурманской области.

Одна из ключевых тем акции – мероприятия, связанные с началом весны. В праздничные дни во Дворце культуры им. С.М. Кирова и областной филармонии, а также в домах и Дворцах культуры муниципалитетов Заполярья пройдут тематические концерты, посвященные красоте весенней природы и главному празднику марта – Международному женскому дню. Не обойдется и без уличных гуляний, приуроченных к празднованию Масленицы.

К празднику в музеях и библиотеках региона можно будет принять участие в тематических мастер-классах и создать своими руками подарок к праздничному дню. Кроме того, в эти дни в рамках глобальной акции по знакомству россиян с культурным наследием страны во многих музеях России, и в том числе в Мурманской области, будут действовать льготные условия посещения, а 7 марта пройдут Дни открытых дверей. Например, Областной краеведческий музей предлагает создать весенние поделки и посетить интерактивные тематические площадки, в Областном художественном музее можно принять участие в образовательном мероприятии «Что такое народное искусство?» и других тематических активностях.

Как сообщает региональное Министерство культуры, информацию о мероприятиях в рамках акции «Культурные выходные» можно найти в социальных сетях по хэштегу #годкультурногонаследиянародовроссии, а также на официальных страницах учреждений культуры.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457262458%2Fwall-23902826_18198