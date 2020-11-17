Северяне смогут проголосовать за мурманских участников конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»

Мурманская область принимает участие в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованном министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Жители региона смогут поддержать местных товаропроизводителей на официальном сайте мероприятия с 19 ноября по 2 декабря.

На конкурс поступили более 500 заявок из 79 регионов страны. От Мурманской области на голосование представлены кольский соус из морошки (ООО «Кольский край»), печень трески по-мурмански (ГК ФЭСТ), ловозерские сосиски (ООО «Рейндир») и кольский квас (ООО «Мурманскпиво»). Региональные бренды будут оценивать в трех номинациях: «Попробуй, полюбишь», «Из нашей деревни», «Вкусное рядом».

Миссия национального конкурса «Вкусы России» – познакомить потребителей с многообразием вкусов страны и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. Также он призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста для сельских территорий России.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подведение итогов конкурсной комиссией пройдёт с 9 по 11 декабря.