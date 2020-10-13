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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.20 11:15

Северяне смогут рассказать о своих жилищно-бытовых условиях проживания и работе органов государственного управления

В октябре интервьюеры Мурманскстата будут работать в 13 городах и посёлках области. Жителям Североморска, Мурманска, Колы, Гаджиево, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Кировска, Кандалакши, Ковдора, Печенги, Междуречья и Зареченска будет предоставлена возможность оценить свои жилищные и бытовые условия проживания, качество и доступность социальной инфраструктуры (транспортного обеспечения, торгового и бытового обслуживания), работу органов государственного управления.

Стать участниками комплексного наблюдения условий жизни населения предложат 459 домашним хозяйствам (в целом по России в опросах примут участие 60 тысяч домохозяйств).

Гражданам в возрасте 15 лет и старше будут заданы вопросы о трудовой деятельности и условиях труда, социальном обеспечении, образовании, наличии информационных и коммуникационных средств, состоянии здоровья и доступности медицинского обслуживания, использовании свободного времени.

На вопросы по детям младше 15 лет ответят их родители или опекуны. Предстоит собрать информацию о посещении ими образовательных организаций и использовании информационных технологий, о состоянии здоровья и доступности медицинского обслуживания, социальной поддержке и отдыхе.

При посещении домохозяйства каждый интервьюер будет иметь при себе официальное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта.

При наличии каких-либо сомнений респонденты смогут воспользоваться номерами телефонов Мурманскстата для получения дополнительной информации о статнаблюдении: (8152) 688-591, 688-609, +7-911-310-46-66.

Опрос будет проводиться с учётом необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщает Мурманскстат, данные, полученные от населения, носят конфиденциальный характер, разглашению не подлежат и будут использованы только в целях формирования официальной статистической информации, отражающей фактические условия жизнедеятельности российских семей.

Проведение комплексного наблюдения по данной тематике осуществляется один раз в два года согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 946.

Подробная информация по итогам наблюдения размещена на Интернет-сайте Росстата в рубрике «Переписи и обследования Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам. Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения».

Вот несколько цифр из итогов наблюдения за 2018 год. Из общего числа лиц в возрасте 15 лет и старше, опрошенных в Мурманской области, 89 процентам нравилось жить в своём населённом пункте, при этом две трети указали на наличие различных проблем. Среди них в основном отмечалось состояние дорог, безопасность дорожного движения, плохая организация работы жилищно-коммунальных служб, загрязнённость окружающей среды.

Состояние занимаемого жилого помещения оценили на «отлично» и «хорошо» чуть больше половины опрошенных в регионе домохозяйств.

При этом 53 процента домохозяйств оценили качество воды, поступающей из наиболее доступного источника водоснабжения, как «хорошее», а 28 процентов пользовались дополнительными устройствами для очистки питьевой воды.

При наличии в домах центрального отопления 45 процентов домохозяйств пользовались дополнительными источниками тепла.

При оценке своей основной работы не вполне были удовлетворены её надёжностью 20 процентов респондентов в возрасте 15 лет и более, занятых в экономике, условиями труда – почти четверть, заработком – 41 процент.

Больше половины респондентов оценили состояние своего здоровья как хорошее и очень хорошее, а 7 процентов – как плохое и очень плохое.

За амбулаторно-поликлинической помощью в медицинские организации в течение января – сентября 2018 года обращались 43 процента лиц в возрасте 15 лет и старше и 80 процентов детей в возрасте от 3 до 15 лет.

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