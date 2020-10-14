Северяне смогут реализовать неиспользованную из-за пандемии компенсацию оплаты проезда к месту отдыха в 2021 году

Сотрудники расположенных на территории Мурманской области организаций, не воспользовавшиеся из-за пандемии правом на компенсацию оплаты проезда к месту проведения отпуска и обратно в 2020 году, смогут реализовать данное право в 2021 году. Такие особенности регулирования трудовых отношений установлены постановлением правительства РФ № 887 от 19 июня 2020 года.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, указанная норма подлежит выполнению работодателями хозяйствующих субъектов региона независимо от формы собственности. В настоящее время соответствующие поправки также вносятся в законодательство Мурманской области.