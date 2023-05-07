Северяне смогут увидеть парад Победы в Мурманске онлайн

9 мая в городе-герое Мурманске состоится парад Победы. В нём принимают участие военнослужащие Министерства обороны, а также парадные расчёты силовых ведомств и учебных заведений.

В составе механизированной колонны — береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», танки Т-80 БВМ, бронетранспортеры, арктическая техника и другие машины. Возглавит колонну легендарный танк Т-34, он провезёт по проспекту копию Знамени Победы, водруженного над поверженным Рейхстагом. Начало парада в 10.00.

В 12.00 торжества продолжит митинг и церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, у жителей Мурманской области есть возможность увидеть парад Победы, не посещая его. Трансляция будет доступна в официальной группе правительства Мурманской области, а также в аккаунтах губернатора Андрея Чибиса в социальной сети «ВКонтакте» и «Телеграм».