Северяне смогут увидеть парад Победы в Мурманске онлайн

9 мая в городе-герое Мурманске состоится парад Победы. В нём принимают участие военнослужащие Министерства обороны РФ, а также парадные расчёты силовых ведомств и учебных заведений. Парад Победы посетит губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В 12.00 праздничная программа продолжится митингом и церемонией возложения цветов к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, жители Мурманской области смогут увидеть парад Победы, не посещая его. Онлайн-трансляция будет доступна в официальной группе правительства Мурманской области.