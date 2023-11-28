Северяне смогут узнать про личный бренд самозанятого

В начале декабря состоится вебинар «Личный бренд эксперта. История самозанятого». Участники вебинара смогут узнать, что такое личный бренд, для чего он нужен и как его применять, по каким принципам он формируется и как измерить его эффективность, а также какие soft и hard skills увеличивают стоимость специалиста.

Спикером мероприятия выступит бренд-амбассадор Presto, специалист по распаковке экспертов и спикер «PIR Expo Coffee Tea Cacao Russian Expo и MBS» Анна Зудова.

Семинар стартует 2 декабря в 12.00. Регистрация доступна по ссылке.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru