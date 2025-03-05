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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.25 13:30

Северяне смогут воспользоваться механизмом эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве

1 марта 2025 года вступил в силу закон, предусматривающий возможность использования механизма эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Этот механизм защищает от недобросовестных строительных организаций и гарантирует безопасность сделок при строительстве домов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Мы отмечаем растущий интерес граждан к индивидуальному жилищному строительству. В частности, это подтверждает стабильно высокий уровень ввода ИЖС в последние годы. В прошлом году было введено 62,3 млн кв. метров индивидуальных домов, что стало рекордным показателем за всю историю России. Наша задача – поддержать людей в их желании жить в собственном доме. В первую очередь здесь важно обеспечить земельные участки необходимой инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой. Кроме того, необходимо гарантировать безопасность сделок. Так, с 1 марта вступает в силу закон, которой предусматривает для ИЖС использование механизма эскроу-счетов, который уже зарекомендовал себя при строительстве многоквартирных домов. Уверен, что такая мера повысит надёжность индивидуального жилищного строительства и доверие граждан к этому рынку», – сказал Марат Хуснуллин.

Счета эскроу обеспечивают сохранность вложений граждан на протяжении всего процесса строительства жилья. Покупатели могут быть уверены, что их деньги будут направлены застройщику только после выполнения всех обязательств. Таким образом, в случае проблем со строительством граждане вернут свои деньги. Строительство домов будет осуществляться подрядчиками, в том числе с применением готовых домокомплектов, на территориях, находящихся в собственности, аренде или безвозмездном пользовании у частных лиц.

Организации, планирующие осуществлять свою деятельность в рамках нового механизма, должны размещать в единой информационной системе жилищного строительства информацию о себе, о строящихся ими жилых домах, о банке, через который проходят эскроу-счета клиентов (если для строительства используются целевые кредиты), а также о заключённых договорах подряда.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, с момента старта программы «Свой дом в Арктике» в 2022 году количество индивидуальных жилых домов увеличилось более чем на 50%. Так, только в 2024 году северяне возвели 578 домов общей площадью почти 56 тысяч кв. метров.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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