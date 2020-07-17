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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.20 11:30

Северяне, снятые с учёта по безработице в июне из-за некорректно поданных заявлений, восстановлены в статусе

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса региональное Министерство труда и социального развития проанализировало личные дела безработных граждан области, снятых с учёта в июне из-за некорректно поданных заявлений. Как показала проверка, все они подавали заявление в день увольнения (который считается рабочим днём) – таким образом, формально не являясь безработными. Возможности нового программного комплекса при дистанционной работе не позволили сразу заблокировать подобные заявления граждан на начальном этапе регистрации.

По итогам оперативно проведённой работы 38 гражданам возвращё статус безработного и восстановлены их права на получение социальных выплат в период безработицы на общую сумму 879,74 тысячи рублей.

Во избежание подобных ситуаций Министерство труда и социального развития Мурманской области обращает внимание северян, что заявления на получение статуса безработных необходимо подавать не ранее дня, следующего за днём увольнения.

 

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