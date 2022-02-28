Северяне собрали более тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания поблагодарил неравнодушных северян, принимающих участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

«К сбору подключились все местные отделения партии «Единая Россия», Общероссийский народный фронт Мурманской области, «Молодая гвардия», Российский союз ветеранов Афганистана и Мурманское отделение Российского Красного Креста. Отдельная благодарность нашим компаниям, предприятиям за помощь в организации и подготовке гуманитарного груза – сейчас фуры с помощью отправляются на территорию Ростовской области. Количество пунктов сбора и время их работы увеличивается постоянно. Важно, что сами наши жители вышли с инициативой увеличения количества пунктов сбора помощи», - отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис отметил, что на сегодняшний день в области открыто 32 пункта сбора помощи, жителями региона собрано более тонны груза. Предприятия и предприниматели Мурманской области также активно принимают участие в гуманитарной акции.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-murmanskoj-oblasti-edinaya-rossiya-prodolzhaet-sbor-gumanitarnoj-pomoshi-evakuirovannym-iz-dnr-i-lnr-zhitelyam