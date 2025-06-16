Северяне сообщили о нарушениях их прав: врио главного судебного пристава и Прокурор Мурманской области провели совместный приём жителей региона
Врио руководителя УФССП России по Мурманской области Валерий Берняцкий и прокурор Мурманской области Сергей Паволин и провели в прокуратуре региона совместный приём граждан по вопросам нарушения законодательства об исполнительном производстве.
На приём к руководителям ведомств обратились жители города Мурманска, Кольского района, а также посредством видеоконференцсвязи проживающие в отдалённых населённых пунктах области граждане.
Заявители сообщили о нарушениях их прав, связанных с неисполнением судебных решений, с необоснованным взысканием денежных средств, о нарушении порядка ведения исполнительного производства, несогласии с размером удерживаемых денежных средств, действиями судебных приставов и иными, в том числе сопутствующими теме приёма, вопросами.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, на все интересующие вопросы Валерий Берняцкий и Сергей Паволин дали разъяснения действующего законодательства.
По всем поступившим обращениям, взятым главным судебным приставом региона под свой личный контроль, даны соответствующие поручения. О результатах разрешения обращений и принятых мерах реагирования граждане будут уведомлены в установленном порядке.
Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.